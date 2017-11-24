التقى وفد سعودي رسمي برئاسة مستشار وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبدالله اللحيدان، البابا فرانسيس، في مقره بالفاتيكان، وقدم له هدية بمناسبة اللقاء.
ونقل الوفد تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لبابا الفاتيكان، مؤكدا أن هذه الزيارة جاءت لتعبر عن تقدير المملكة للبابا على مواقفه وتصريحاته الصادقة التي يدعو فيها إلى السلام والتعايش ويرفض الربط بين الأديان والإرهاب.
ولفت الوفد إلى أن المملكة والفاتيكان تتمتعان بثقل ديني، بالإضافة للثقل السياسي الدولي الذي اكتسبتاه من سياستهما المعتدلة واحترامهما للعقود والمواثيق التي تكونان طرفين فيها.
من جانبه عبّر بابا الفاتيكان عن تقديره للسياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وعن تطلعه للقاء خادم الحرمين الشريفين.وفق “أخبار 24”.
وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور اللحيدان درع شكر وتقدير لبابا الفاتيكان وهدية تمثل التراث السعودي.
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