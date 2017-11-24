لاحقت المديرية العامة للزراعة بالأحساء، اليوم (الخميس)، قائد حافلة صغيرة سحل قطتين مربوطتين خلف الحافلة، وسار بسرعة عالية في طريق سريع، بعد انتشار مقطع فيديو بذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المدير العام للزراعة في الأحساء المهندس خالد الحسيني، بحسب “الوطن”، أن هذا الأمر يُعد مخالفة صريحة لنظام الرفق بالحيوان، ويتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المتسبب.
وأضاف أن المديرية تتابع جميع الحالات الخاصة بمخالفة نظام الرفق بالحيوان، فيما أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية أحمد البوق للصحيفة، أنه يجب التحقيق مع صاحب الحافلة، ويجب أن يخضع لنظام الرفق بالحيوان، الذي يعاقب على أي معاملة قاسية للحيوان سواء كان حيوانا مستأنسا أو بريا.
وأضاف البوق أنه في حال ثبوت تورط صاحب الحافلة في ذلك، فإن عقوبته غرامة حدها الأدنى 50 ألف ريال، وحدها الأعلى 400 ألف ريال.
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