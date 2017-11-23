قالت وزارة الدفاع إن هناك أكثر من 90 مصنعاً محلياً بالمملكة تقوم بتصنيع المنتجات العسكرية، مبينة أن هناك أكثر من 6 آلاف قطعة يتم استخدامها من قبل شركات عالمية، إلى جانب القوات السعودية.
وأكد مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بالوزارة اللواء المهندس عطية المالكي في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، عزمهم توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري تحقيقا لرؤية المملكة، مشيراً إلى أنه تم حاليا توطين 10% من العقود قصيرة المدى.
وأوضح المالكي أن هناك شركات مملوكة للدولة بدأت في تصنيع المعدات العسكرية الكبيرة، موضحاً أن المصانع المحلية لديها أكثر من 500 عقد معتمد، وذلك بفضل ما حققته من جودة في مواصفات المنتجات، وسرعة التسليم.
وأبان أنه سيتم تنظيم الدورة الرابعة من معرض دعم التصنيع المحلي (أفد 2018) بالرياض في الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس 2018م، تحت شعار “صناعتنا قوتنا”، ويهدف لدعم الصناعة المحلية وتطويرها، والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية من خلال شراكات عالمية.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يتوقع أن تعرض الجهات المشاركة في المعرض نحو 80 ألف صنف كفرص استثمارية، كما سيضم قسماً لمتطلبات الجهات العسكرية والمدنية، إضافة لأقسام لشركاء التوطين مثل “أرامكو”، “سابك”، “معادن”، وشركة الكهرباء.
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