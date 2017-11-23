دعت وزارة الخدمة المدنية 80 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية المعلنة في 20-02-1439هـ، إلى مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة يوم الأحد 08-3-1439هـ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية.
وأوضحت الوزارة أن الأسماء معلنة على موقع الوزارة الإلكتروني، وعليهم مراجعة الفروع لمطابقة البيانات على نظام “جدارة” مع الوثائق الأصلية، وهي الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج، وبها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، وصور منهما، ومعادلة للحاصلين على المؤهل من الخارج، شهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية، بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول .
وأشارت إلى أن الأسماء هي للمفاضلة بناءً على المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج، الرغبات المكانية، وأن من لن يستكمل المطابقة النهائية يُعتبر ذلك عدولاً منه عن التوظيف، كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح، وإنما للتأكد من سلامة البيانات.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج