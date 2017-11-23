أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الخميس)، عدة قرارات بتوقيع غرامات بحق عدد من الأندية، منها نادي الاتحاد ونادي الاتفاق ونادي النصر والنادي الأهلي.
وألزمت اللجنة نادي الاتحاد بدفع غرامة 10 آلاف ريال، لقيام جماهيره برمي علبة مياه في مضمار الملعب أمام الفتح ضمن الدوري السعودي للمحترفين.
كما ألزمت اللجنة نادي الاتفاق بدفع غرامة 15 ألف ريال لتأخر لاعبي الفريق في النزول للملعب للمرة الثانية، أمام الفتح، فيما ألزمت لاعب فريق نادي النصر عمر هوساوي بدفع غرامة 20 ألف ريال، نظير امتناعه عن الحضور لمنطقة اللقاءات السريعة الحصرية، أمام الهلال ضمن الدوري.
وألزمت النادي الأهلي بدفع غرامة 10 آلاف ريال، لقيام جماهيره برمي علبة مياه في مضمار الملعب أمام الفيحاء ضمن الدوري السعودي للمحترفين.وفق “أخبار 24”.
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