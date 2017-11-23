أقامت مدارس مجد الموسوعة الاهلية بالخرج يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٠٣/٠٥هـ برنامج بعنوان “اليوم العالمي للطفل 🌈” وأستضافت “جمعية إنسان” والهدف من البرنامج تذكير للبالغين بضرورة احترام حقوق الأطفال ومنها حقهم في الحياة وفي حرية الرأي والتعليم والراحة ووقت الفراغ، والحماية من العنف الجسدي والنفسي، وعدم استغلالهم في العمل قبل الاستمتاع ببراءة الطفولة وفترتها الكاملة ، وكان بداية البرنامج باستقبال أطفال من جمعية إنسان ثم تلتها التعريف بـ اليوم العالمي للطفل وأن الطفولة .. صفحة بيضاء، وحياة صفاء، ثغر باسم .. وقلب نقيّ، وروح براءة وبعض من العبارات ثم توضيح بعض الاركان فـ كانت :
ركن التلفاز أشراف المعلمه :عائشه البياهي وساره اليامي
و ركن الرسم علئ الوجه أشراف المعلمه : نوره الخطيفي والبندري الدوسري
ركن الرسم بالالوان الخشبية والاكواب أشراف المعلمه : نوره الرويبعه ونوره الجعيدي
ركن دكان الحكاواتي لتصوير أشراف المعلمه:هبه الجريوي وحوريه العتيبي
ركن الطبخ أشراف المعلمه :منيره الرفدي ومنيره القحطاني
ركن الاشغال اليدويه أشراف المعلمه : خلود الخيبري وغاده العنزي
ركن الالعاب أشراف المعلمه :عبير المطيري
وأشراف رائدة النشاط هياء السرحان
وقائدة المدرسه نفلا الجعيدي
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