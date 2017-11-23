نفى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، فكرت التعاقد مع المدير الفني لنادي الهلال، الارجنتين رامون دياز، لقيادة المنتخب السعودي في كأس العالم بروسيا 2018 بعد اقالة مواطنه باوزا عقب توليه الاشراف على الاخضر فنيا في الفترة الماضية وفشل في اضافة اي شيء يستحق الذكر.
ونشر حساب برنامج في المرمى تغريدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر مضمونها نفي عادل عزت نهائيا فكرة التعاقد مع مدرب الهلال في لقيادة الصقور الخضر، واوضح ان سبب اقالة باوزا من منصبه فنيا بعد الفشل في تكوين مجموعة متناسقة للاخضر قادرة على تحقيق نتائج ايجابية في مونديال روسيا.وفق “أخبار 24”.
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