كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن رحيل اليوناني إيوانيس فيتفا، محترف الفريق الأول لكرة القدم أصبح أمراً محسوماً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبينت المصادر نفسها، أن ملف فيتفا حضر على طاولة النقاش، في اجتماع مجلس إدارة النادي الذي عقد قبل أيام برئاسة الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، في إحدى قاعات مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وأيد أغلب أعضاء المجلس رحيله عن النادي.
وينتظر أن تعمل إدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة على تسويق ما تبقى من فترة عقده مع النادي التي تمتد لعام ونصف العام، تمهيداً لانتقاله إلى خارج النادي.
وفي حال بيع عقد فيتفا، الذي يقضي مع الأهلي موسمه الثالث، ينتظر أن تعلن الإدارة الأهلاوية عن التعاقد مع محترف أجنبي في مركز الجناح الأيمن.
وعلى الصعيد الفني، أجرى فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمس حصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله تأهباً لمواجهة القادسيــــة غـــداً الجمعة.وفق “الرياضية”.
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