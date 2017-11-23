علمت مصادر أن إدارة الاتحاد أغقلت خلال الأيام الماضية عدداً من القضايا للاعبين محليين بعد تسليمهم مستحقاتهم المتأخرة عقب الشكاوى التي رفعوها في وقت سابق على النادي، وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة العملية لخفض الديون المسجلة وتحرير النادي من كثرة القضايا التي تحاصره، وإقناع عدد من اللاعبين المحليين وغير السعوديين إضافة إلى عدد من المدربين والوكلاء لحماية النادي من أي قرار يؤثر عليه مستقبلياً خصوصاً وأنه عانى كثيراً خلال العامين الماضيين من عبث بعض الإدارات التي كبلته بالديون والمطالبات المالية حتى أصبح النادي غارقاً في الديون.
وواصل الفريق القانوني المكلف أعماله والتوصل إلى حل مع المطالبين بحقوقهم المالية والمحاولة في إقناعهم بتقليص المبالغ وتسليمهم جزءاً كبيراً منها والتنازل عن الباقي وسحب الشكوى وإغلاق القضية المسجلة ضد النادي، وستسلم إدارة الاتحاد خلال الأسبوعين المقبلين عدداً من اللاعبين السابقين مستحقاتهم حتى تتمكن من تقليص عدد الشكاوى التي لا تزال العائق الأكبر أمامها.
من جهة أخرى حطت بعثة الفريق الأولى لكرة القدم رحالها ظهر أمس الأربعاء بمدينة الرياض لخوض المباراة المرتقبة مساء اليوم الخميس أمام النصر، وحرص المدرب التشيلي لويس سييرا خلال الأيام الماضية تحضير اللاعبين فنياً ولياقياً وركز على عدد من اللاعبين الذي طالبهم بإجراء تدريبات إضافية لتجهيزهم بشكل أفضل وفي مقدمتهم لاعب الوسط فهد المولد والمهاجم عبدالعزيز العرياني ومحور الارتكاز الكويتي فهد الأنصاري وحرص على السرية خلال الحصص التدريبة تحسبًا من كشف الخطة التي سيلعب بها.
وعلمت “الرياض” أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد حمد الصنيع اجتمع مع اللاعبين وطالبهم بتحقيق الانتصار وكسر العناد الذي لازم الفريق في الفترة الأخيرة من عدم تحقيق الفوز وقال: “الإدارة والجهازان الإداري والفني حريصون على دعم اللاعبين فنياً ومعنوياً وتوفير الأجواء المناسبة لهم”.
وأعلن خلال اجتماعه بهم عن رصد مكافآت مالية في حال تحقيقهم الفوز والعودة إلى جدة بالثلاث نقاط.
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