تحدث الكاتب الرياضي عبدالعزيز الهدلق عما اسماه ثلاث حالات مريبة حدثت هذا الأسبوع تكشف الحرب القذرة التي يقودها البعض.
وكتب الهدلق عبر حسابه الرسمي على تويتر :ثلاث حالات مريبة هذاالأسبوع. شخص يتصل بقناة كويتية مدعياً أنه هلالي ويسئ للنصر ببذاءة، ثم انتشار تسجيل صوتي مزيف زعم مروجوه أنه لخالد بن طلال يطعن في نزاهة بطولات الهلال، ثم دخول مشجع حساب لاعب اوراوا ومهاجمته بعنصرية مدعياً أنه هلالي. إنها حرب قذرة يقودها مشجعو الفقر الأخلاقي.وفق “المرصد”.
ثلاث حالات مريبة هذاالأسبوع. شخص يتصل بقناة كويتية مدعياً أنه هلالي ويسئ للنصر ببذاءة، ثم انتشار تسجيل صوتي مزيف زعم مروجوه أنه لخالد بن طلال يطعن في نزاهة بطولات الهلال، ثم دخول مشجع حساب لاعب اوراوا ومهاجمته بعنصرية مدعياً أنه هلالي. إنها حرب قذرة يقودها مشجعو الفقر الأخلاقي. pic.twitter.com/opToBE2Exi
— عبدالعزيز الهدلق (@azizhadlaq2010) 22 novembre 2017
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