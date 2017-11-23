قال لاعب النصر السابق علي كميخ أن مدرب الاتحاد سييرا هو الأنسب لقيادة الأخضر في نهائيات كأس العالم بعد اقالة باوزا.
وكتب كميخ عبر حسابه الرسمي على تويتر:وجهة نظر فنية بخصوص مدرب منتخبنا الوطني القادم (سييرا) صنع من فريق مكبل بالقضايا وغياب النجوم لفريق بطل لكأس ولي العهد هو البديل.وفق “المرصد”.
وجهة نظر فنية بخصوص مدرب منتخبنا الوطني القادم (سييرا) صنع من فريق مكبل بالقضايا وغياب النجوم لفريق بطل لكأس ولي العهد هو البديل #باوزاpic.twitter.com/4dRNDmu9oO
— Ali Kuemkh علي كميخ (@AliKuemkh) 22 novembre 2017
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