أصدرت وزارة الصحة اليوم (الخميس) بياناً أوضحت فيه حقيقة إيقاف تطعيمات الإنفلونزا الموسمية بسبب عدم اجتيازها للاختبارات الفيزيائية الأولية، مؤكدة أن الأمر يخص شحنة واحدة فقط، ولم توزَّع على مناطق المملكة.
وقالت الوزارة إنها تلقت بلاغاً من الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم مطابقة عينات لتطعيم الإنفلونزا التشغيلة (الشحنة) رقم (P4A331V) لأحد الاختبارات الأولية للجودة، وهي شحنة وصلت حديثاً، وأغلبها في مرحلة التوزيع على المناطق.
وأضافت أنه احترازاً قامت “الصحة” بإيقاف العمل بهذه الشحنة إلى حين صدور النتائج النهائية، علماً بأن جميع التشغيلات، التي بلغ عددها 29 تشغيلة والتي تم توزيعها خلال الأربعة أشهر الماضية سليمة تماماً، ومجتازة للاختبارات الفيزيائية واختبارات الجودة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأوضحت أن إيقاف العمل بالتشغيلة رغم عدم وجود أي خطورة طبية قد تم بسبب عدم المطابقة للجودة الفيزيائية الخاصة بالمنتج، والتي مِن خلالها تُضمن الفعالية المرجوة للتطعيم لأقصى درجة ممكنة.
ولفتت إلى أن المملكة أول دولة تكتشف هذا الخلل من بين جميع الدول التي وصلتها التشغيلة، وهذا لما تطبقه المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء من أعلى معايير الجودة التي يتم اتباعها لفحص الأدوية والتطعيمات من مراحل التصنيع والنقل والتوزيع.وفق”أخبار24″.
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