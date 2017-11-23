كشف دراسة طبية حديثة باليابان، عن 8 فوائد للموز الذي يحتوي على بقع سوداء، حيث إنه يقي ويعالج مجموعة من الأمراض، وأفضل من الموز الأصفر العادي.
وأوضحت الدراسة التي نشرها موقع “لايف هاك” المعني بالشؤون الصحية أن الفوائد الثمانية هي:
1- يعالج فقر الدم، حيث إنه مصدر مهم للحديد المعدني الذي يعد أحد المكونات الرئيسية لخلايا الدم الحمراء.
2- يحمي من السرطان، حيث تحتوي البقع السوداء على مواد مضادة للسرطان تصد خلايا الورم وتحد من نموه وتكاثره.
3- يعالج حرقة المعدة لاحتوائه على مضادات الحموضة الطبيعية.
4- يمنح الجسم الطاقة اللازمة لتوفير قيمة عالية من السعرات الحرارية به.
5- يساعد في تنظيم ضغط الدم بالجسم لما فيه من مستويات عالية من البوتاسيوم.
6- يعالج الاكتئاب، فالبقع السوداء في الموز تحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني. يستخدمه الجسم في تصنيع السيروتونين، الذي يساعدك على الشعور بالهدوء والحصول على النوم السليم.
7- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي والأمعاء ويخفف الإمساك.
8- يخفف آلام الدورة الشهرية للنساء نظرا لاحتوائه البوتاسيوم الذي يساعد على تخفيف تشنجات العضلات. وفق”أخبار245″.
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