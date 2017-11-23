كشفت وزارة الخدمة المدنية، أنها ستعلن مساء اليوم الخميس الوظائف الهندسية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي حمد المنيف أن التقديم على هذه الوظائف سيكون اعتباراً من الأحد القادم. وفق”اخبار24″.
كشفت وزارة الخدمة المدنية، أنها ستعلن مساء اليوم الخميس الوظائف الهندسية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي حمد المنيف أن التقديم على هذه الوظائف سيكون اعتباراً من الأحد القادم. وفق”اخبار24″.
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