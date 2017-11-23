اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء عن انقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين في تبوك صباح اليوم الخميس.
وقالت الشركة إن الفرق الفنية التابعة لها الآن في الميدان، وبدأت فعلياً في عمليات إعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين.
وأوضح ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي أنهم فوجئوا فجر اليوم بانقطاع الكهرباء على نطاق واسع بتبوك، مطالبين بضرورة الإسراع بمعالجة العطل المتسبب في ذلك حتى لا تتعطل مصالحهم.وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج