تسبب حادث مروري وقع على جسر الملك فھد أول أمس (الثلاثاء)، في تعطل الحركة أعلى الجسر وتكدس السيارات أمام بوابات الرسوم امتدت حتى صباح أمس.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”اليوم”، أن قائد مركبة سعودية قادمة من البحرين فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة العالية، قبل أن يقتحم بوابات الرسوم في اتجاه المركبات المغادرة لمملكة البحرين.
وأوضحت المصادر أن الحادث تسبب في انقلاب السيارة دون وقوع خسائر أو أضرار بشرية، مشيرةً إلى أن الجهات الأمنية سارعت إلى رفع المركبة لإعادة الحركة إلى طبيعتها مجدداً.
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