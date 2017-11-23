استند أحد قضاة محكمة الأحوال الشخصية بجدة على بيان الإنذار المبكر للهيئة العامة للأرصاد، لالتماس العذر للمُدعية والمدعى عليه وعدم شطب دعوى حضانة، وقرر تأجيل الجلسة لموعد آخر.
وذكرت مصادر أن القاضي افتتح جلسة تخص دعوى حضانة تقدمت بها إحدى المواطنات، لكنه فوجئ بعدم حضورها هي والمدعي عليه، رغم مرور الوقت القانوني المسموح به.
وأوضحت أن القاضي قرر تأجيل الجلسة رغم عدم تقديم أي أعذار من طرفي القضية، مرجعاً ذلك إلى ظروف سقوط أمطار غزيرة على محافظة جدة، ومن ثم فإن عدم حضورهما للمحكمة جاء غالباً بسبب خطورة خروجهما من المنزل.وفق “أخبار 24”.
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