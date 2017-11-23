قال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله التركي، إنه يجوز لمَن يخشى على ملابسه أو سيارته من الضرر بسبب الأمطار والسيول، الصلاة في المنزل وعدم الذهاب إلى المسجد.
وأوضح التركي وفقاً لـ “عكاظ”، أن جواز الصلاة في المنزل حال هطول الأمطار يختلف بحسب كل حالة، مشيراً إلى أن الإنسان إذا حدثت له مشقة أو كان المسجد بعيداً عنه وفي طريقه إليه سيول أو كان الجو بارداً، تكون الصلاة هنا مرتبطة بحسب الحاجة وتقدير الأضرار والمشقة نتيجة الخروج من المنزل.
وأضاف أنه إذا تحققت المشقة من الخروج إلى الصلاة في المسجد فيمكن الصلاة في المنزل، ويمكن الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، مبيناً أن الكثير من الأئمة يطبقون سنة الجمع في المساجد، وعليهم أن يبينوا الحكم الشرعي للناس المتعذرين في الوصول للمسجد.
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