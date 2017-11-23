أظهر مقطع فيديو متداول اشتعال النيران في عمود إنارة بمدينة جدة؛ بسبب تماس كهربائي ناتج عن هطول الأمطار بغزارة، معرضاً حياة الأهالي والمارة للخطر.
وبيّن مقطع متداول، اشتعال النيران في عمود إنارة في أحد أحياء مدينة جدة بعد تطاير الشرر منه؛ إثر تماس كهربائي ناتج عن هطول الأمطار.
فيما أظهر مقطع آخر، اشتعال النيران بخزان كهرباء في حي الخالدية بمدينة تمير في محافظة المجمعة، الأمر الذي تبعه انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق من الحي، وسط تخوفات الأهالي من امتداد النيران إلى المنازل.
وفق “أخبار 24”.
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