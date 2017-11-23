وثّق مقطع فيديو متداول، قيام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام محل فوال بسيارته، فيما سارعت دوريات أمنية إلى محاصرته وإلقاء القبض عليه، فيما أشار متداولوه إلى أنه وقع بأحد أحياء مدينة الرياض.
وأظهر الفيديو المُلتقط بواسطة كاميرا مراقبة، قائد السيارة وهو يحاول اقتحام المحل مُسبباً أضراراً بالغة في واجهته، قبل أن تقترب منه دورية أمنية لمنعه ليحاول بعدها الهرب؛ ما دفع دورية أخرى إلى الاشتراك مع الدورية الأولى في محاصرته والقبض عليه.
وفق “أخبار 24”.
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