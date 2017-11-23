رصدت صور ملتقطة خلال الحملة التي نفذتها شرطة المنطقة الشرقية محاولة عدد من المخالفين الاختباء والتخفي عن أنظار رجال الأمن.
وأظهرت الصور محاولة بعض المخالفين الاختباء تحت مساكن عشوائية يسكنون داخلها، كما حاول بعضهم التخفي داخل حفرة مخبّأة تحت أرضية غرفة من الصفيح.
والتُقطت الصور ضمن الحملة الأمنية في محافظة الأحساء التي تشرف عليها شرطة المنطقة الشرقية ضمن الحملة الوطنية لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تُنفذ في جميع مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.
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