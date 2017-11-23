كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للرياضة، رجاء الله السلمي، مساء أمس (الأربعاء)، عن سبب نشر رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ صورا لسامي الجابر وناصر الجوهر، ومحمد الخراشي، وحمود السلوة، على حسابه بتويتر.
ووجه آل الشيخ بتكريم هؤلاء النجوم في الحفل الذي تقيمه الهيئة الشهر القادم بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم بروسيا 2018.
وكان نشر آل الشيخ لصور نجوم كرة القدم السعودية عقب اعلان إقالة المدير الفني للمنتخب السعودي الارجنتيني باوزا تسبب في انتشار تكهنات بأن أحد هؤلاء النجوم سيدرب المنتخب في كأس العالم.وفق “أخبار 24”.
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