أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، اتصالا هاتفيا بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته.
من جهته، عبّر أمير دولة الكويت عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الصادقة، داعياً الله ألا يريه أي مكروه.
يشار إلى أن الشيخ صباح كان قد أُصيب بنزلة برد، أُدخل على إثرها المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وفق “أخبار 24”.
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