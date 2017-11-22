أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، أن فريقاً تابعاً لها بمنطقة الحدود الشمالية وقف ميدانياً على حالة أسرة الأطفال الثلاثة مبتوري الأطراف في محافظة لينة، بسبب سوء حالتها الصحية نتيجة مرض وراثي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن بحث حالة الأسرة أظهر أنها مشمولة بالضمان الاجتماعي، كما أن الأبناء مستفيدون من إعانة التأهيل الشامل.
وأضاف أنه جارٍ تأمين مسكن ملائم للأسرة بالتعاون مع جمعية بنيان، ويجري التنسيق أيضاً مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات العلاجية والرعاية للأبناء.وفق “أخبار 24”.
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