فاجأ رئيس هيئة الرياضة المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ بتغريدة ضمّن فيها صورة مدرب المنتخب الأسبق، ناصر الجوهر.
وجاءت تغريدة آل الشيخ بعد ساعة من الإعلان عن إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب باوزا، والتفاوض مع مدرب بديل.
ودخل المتحدث باسم هيئة الرياضة الصورة على الخط مقدما تفسيرا، حيث كتب ردا على التغريدة: “يمكن قصد معالي الوزير إنه ( حيوحشنا )”.
وكان الجوهر يعد، قبل سنوات، المدرب البديل في حالة إقالة أحدهم من تدريب المنتخب، حيث يلجأ له إداريو المنتخب لحمل الثقة.
وعاد آل الشيخ بتغريد صورة لقائد المنتخب ونادي الهلال السابق، سامي الجابر، دون تقديم توضيح أيضا، وأتبعها بصورة للمدرب الوطني محمد الخراشي، ثم بصورة للمدرب الوطني حمود السلوة. وفق “أخبار 24”.
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