قدم عضو هيئة كبار الشرف في نادي الشعلة الشيخ : سلمان بن فهد المالك مساء اليوم دعماً سخياً لخزينة النادي ومن جهته أعرب رئيس نادي الشعلة فهد بن عبدالله الطفيل شكره الجزيل لعضو الشرف الشيخ سلمان المالك على هذا الدعم الغير مستغرب مثمناً حرصه ووقفاته مع نادي الشعلة .
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