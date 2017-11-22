أكدت قيادات في وزارة الداخلية أنه لا توجد شروط خاصة في عملية تنفيذ الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة في المملكة، موضحة أحقيتها في التنقل بين المدن وفي كل الطرق، وكاشفة في الوقت نفسه عن دور المرأة في القطاعات الأمنية.
وقال العميد محمد البسامي مدير عام المرور، إن العمل على تنفيذ الأمر السامي للسماح للمرأة للقيادة لن يكون فيه أي شروط خاصة لقيادة المركبة، مؤكدا أن المرأة ستخضع لأنظمة المرور المعمول بها في المملكة.
من جهته، بيّن اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أن النظام يكفل للنساء حق القيادة في جميع الطرقات وبين المدن، ولا يوجد تحجيم لصلاحيتهن في ذلك.
وفي السياق ذاته، أكد أن التوسع في توظيف المرأة في العمل الأمني، سيتم وفقا لما يبرز مستقبلا من احتياجات، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مربوط بالسماح للمرأة بالقيادة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الشرطة النسائية موجودة بالفعل في العمل الأمني في المملكة، ولكن في إطار المهمات التي يتضح أن العمل في حاجة إليها، منوهاً إلى أنه إذا ما ظهر ما يدعو لمشاركة النساء فهذا سيتم في حينه، وفقا لما تقتضيه الأنظمة المعمول بها.
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