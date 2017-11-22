أقيم صباح اليوم لقادة المدارس اللقاء التعريفي بالتوعية الفكرية (حصانة ) ومركز التميز المؤسسي وذلك برعاية مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار وحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد الحربي وعدد من المشرفين في الإدارة .
وقد بدأ اللقاء بمقدمة للأستاذ محمد البراك مدير وحدة التوعية الفكرية (حصانة) عن تميز المملكة العربية السعودية و ولاة أمرها وتأسيسها على الكتاب والسنة وعن النعم العظيمة التي أكرمها الله بها .
وواجبنا في شكر هذه النعم بالحفاظ عليها ووقايتها من المهددات الفكرية عن طريق ميداننا التربوي .
عقب ذلك ألقى راعي اللقاء الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار مدير التعليم بالخرج كلمة شكر فيها قادة المدارس على جهودهم المبذولة ثم تحدث عن أهمية الأمن الفكري ومكانته وواجب التربويين في الحفاظ عليه ثم أبدى سروره بإنشاء مركز التميز المؤسسي ودوره في تحفيز الميدان التربوي على الإبداع والعطاء .
بعد ذلك قدم مدير وحدة التوعية الفكرية عرضاً حول الدليل التنظيمي للجان التوعية الفكرية في المدارس وأهدافها ومسارات العمل فيها والأساليب الإجرائية للبرنامج ومهام أعضاء اللجان .
وفي ختام الجزء الأول من اللقاء تم إتاحة الفرصة لقادة المدارس بالمداخلات والاستفسارات .
ثم ابتدأ الأستاذ عمر الخويطر مدير مركز التميز المؤسسي الجزء الثاني من اللقاء
بالتعريف بمركز التميز المؤسسي وأهدافه وجوائز التميز التي يقدمها وآليات المشاركة فيها وأكد على حث الجميع بالمشاركة فيها والتنافس الشريف فيما يعود على العملية التعليمية بالتقدم والارتقاء .
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لقاء لقادة المدارس للتعريف بالتوعية الفكرية (حصانة ) ومركز التميز المؤسسي
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
أقيم صباح اليوم لقادة المدارس اللقاء التعريفي بالتوعية الفكرية (حصانة ) ومركز التميز المؤسسي وذلك برعاية مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار وحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد الحربي وعدد من المشرفين في الإدارة .
أقيم صباح اليوم لقادة المدارس اللقاء التعريفي بالتوعية الفكرية (حصانة ) ومركز التميز المؤسسي وذلك برعاية مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار وحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد الحربي وعدد من المشرفين في الإدارة .
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