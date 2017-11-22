انطلق صباح اليوم الأربعاء 4-3-1439 بمركز التدريب التربوي بإدارة تعليم الخرج هـ البرنامج التدريبي “بناء وغرس القيم” الذي تنظمه مدرسة ابن خزيمة الابتدائية بالتعاون مع وحدة تطوير المدارس، ولمدة يومين، يقدمه المدرب الدكتور عبدالرحمن الجابر المتخصص بإدارة المشاريع التعليمية للمنظمات والمؤسسات التربوية بحضور 25 متدربا من رواد النشاط والمرشدين الطلابيين بمدارس تعليم الخرج .
تطرق المدرب في اليوم الأول إلى التعريف بمعنى القيمة وسماتها والتفريق بينها وبين المعتقد والاتجاهات الأخرى وأساليب جذب المجتمع والطلاب للقيمة المراد تنفيذها وكذلك اختيار القيمة المناسبة لما يحتاجه المستفيدين منها .
تجدر الإشارة بأن لجنة النشاط الطلابي بمدرسة ابن خزيمة قد اختارت موضوع القيم لأهمية هذا الموضوع في تكوين شخصية الطالب ليكون شخصاً إيجابياً يملأه حب التزود بالعلم والأخلاق الحميدة والابتعاد عن السلوك الخاطىء والاعتزاز بدينه الوسطي وحبه وتقديره لوطنه قبلة المسلمين ومنبع النجباء والموهوبين .
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