أصدر معالي نائب وزير التعليم د.عبدالرحمن بن محمد العاصمي تعميم لقطاعات الوزارة “التعليم العام” وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتحديد الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة التي تتضمن التقاعد المبكر والإستقالة لشاغلي الوظائف التعليمية .
وأكد العاصمي على الجميع الإلتزام بعدة شروط منها تنفيذ خدمة إنهاء الخدمة إلكترونيا في نظام فارس خلال الفترة مابين ١٤٣٩/٣/١ وحتى ١٤٣٩/٤/٢٦،وكذلك تدوين تاريخ ترك العمل بالتقاعد المبكر أو الإستقالة، وايضا اعتماد قرار إنهاء الخدمة خلال خمسة أيام من تاريخ التقديم، والتأكيد على الجميع بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد إعتمادها، وأيضا عدم استقبال أو رفع الطلبات ورقيا والتقديم من خلال نظام فارس خلال الفترة المحددة أعلاه .
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