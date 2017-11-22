نفذت شعبة اللغة الإنجليزية تحت إشراف المشرفة التربوية الاستاذة جزوا الدوسري ومعلمة اللغة الانجليزية الاستاذة نمشه ال السويد دوره تعريفية واثرائية عن التعلم النشط و اهميته وأهم الاستراتجيات الحديثة للتدريس وذلك لمدة يومين الاثنين الموافق 2/3 و الثلاثاء الموافق 3/3 من العام الحالي وذلك بحضور معلمات التخصص وذلك في إطار التطوير المستمر لمهارات المعلمات وطرح كل ما هو جديد و مفيد في الساحة التعليميه و اتاحة الفرصه لتبادل المعلومات والمعارف والمهارات.
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