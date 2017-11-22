أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، إنهاء ارتباطه مع المدير الفني للمنتخب الأول الأرجنتيني إدغاردو باوزا، وذلك بعد عملية تقييم شاملة للمرحلة الماضية والمباريات الودية الخمس التي خاضها.
وأكد الاتحاد أنه بصدد التعاقد مع مدرب بديل للمنتخب يكون في مستوى التطلعات بما يواكب المرحلة الراهنة، ليتولى تدريب المنتخب خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
وأوضح رئيس الاتحاد عادل بن محمد عزت، أن القرار جاء بعد دراسة فنية شاملة لعمل باوزا مع المنتخب السعودي، خلال مشاركته في المعسكرين والخمس مباريات الودية الأخيرة. وفق”أخبار24″.
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