أكد اللواء بسام عطية من وزارة الداخلية أن الأرقام والبيانات التي تم رصدها منذ نهاية 2016 وحتى الآن تكشف عن حجم المشكلة المرورية في المملكة.
وأوضح أن لدينا أكثر من 460 ألف حادث مروري خلال هذه الفترة، بمعدل حادث كل دقيقة، مشيرا إلى أن حجم الحوادث داخل المدن منها وصل إلى 30% وخارجها 70%.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم الأربعاء حول رفع مستوى السلامة على الطرق، أن هناك 4 إصابات مرورية كل ساعة، وأكثر من 7 آلاف حالة وفاة بمعدل 20 حالة يومية في حوادث المرور، معظمهم من الشباب ما بين 18 و30 عام. وفق”أخبار24″.
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