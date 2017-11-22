نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مقطع فيديو بتنقية “تايم لابس” للحالة المطرية بمحافظة جدة.
ويرصد المقطع الذي نشرته الهيئة، بداية وصول السحب على محافظة جدة وتأثير المنخفض الجوي، حيث استغرق تصويره أكثر من ساعة نتج عنها ٢١ ثانية تختصر بداية وصول السحب إلى سقوط الأمطار.
وأكد مصور الهيئة محمد السميدع، أن التقنية المستخدمة في تصوير رصد الحالة الجوية التي شهدتها جدة، تسمى بالتايم لابس، وهي تقنية يتم فيها التقاط عدد كبير من الصور المتتابعة زمنيا ودمجها معا لإنتاج فيلم “motion picture” وأن هذه التقنية تساعد في الرصد والمتابعة على مدى أطول وإنتاجها في فيديو قصير.
بداية #الحالة_الجوية في #جدة#طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئةpic.twitter.com/aoAfCJ1tct
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧
وفق”أخبار24″.
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