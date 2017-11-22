قالت مصادر إن مشاريع تصريف مياه الأمطار داخل محافظة جدة لم تستكمل ولم يتم العمل بها.
وأوضح مراسل قناة الإخبارية خلال مداخلته في برنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، أن مشاريع تصريف السيول لـ 14 سدا لرد السيول كانت هي الحامية من كثير من المخاطر التي كادت تصيب جدة، لكن الكارثة كانت في تصريفها.
ولفت إلى أن الأمطار التي هطلت اليوم سجلت كثالث أعلى نسبة للأمطار بعد التي هطلت عامي 2009م و2011م، مشيرا إلى أن مرصد جامعة الملك عبد العزيز أكد وصول مستوى الأمطار التي هطلت بجدة إلى 56 ملم.
وأشار إلى أن قسم حالات الكوارث في إمارة منطقة مكة المكرمة رصد غرق عدد من الأنفاق المستحدثة وتم إغلاقها وإغلاق كثير من الطرق.
ولفت إلى أن وزارة الصحة أعلنت استقبالها 29 حالة، منها 9 حالات أصيبت بصواعق كهربائية.
مراسل #الإخبارية من #جدة: الأمطار التي هطلت اليوم سجلت كثالث أعلى نسبة للأمطار بعد التي هطلت عامي 2009م و 2011م. #الراصد pic.twitter.com/OCTDQRbiJo
— الراصد (@alraasd) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧ وفق”أخبار24″.
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