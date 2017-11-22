شهد مطار الملك خالد الدولي مساء الثلاثاء، استقبالا حافلا للمحترف البرازيلي بصفوف نادي الهلال كارلوس إدواردو، حيث احتشدت جماهير غفيرة لاستقبال اللاعب دعما له في رحلته العلاجية بعد إصابته بقطع في الرباط الأمامي للركبة.
وأظهر مقطع فيديو، احتشاد الجماهير بالمطار أثناء عودة اللاعب إلى الرياض، لإنهاء إجراءات سفره إلى بلده؛ حيث سيخضع هناك لعملية في الرباط الصليبي على يد الجراح ريني عبد الله.
والتفت الجماهير حول اللاعب وظلت تهتف باسمه وتلتقط معه الصور التذكارية.
وكان إدواردو خرج مصابا من مباراة الهلال مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وفق”أخبار24″.
🎥 فيديو من إستقبال الجماهير الهلالية لـ إدواردو فور وصوله مطار الملك خالد الدولي
#استقبال_ادواردو_بالمطار pic.twitter.com/5Y7CT89SNg
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 22, 2017
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج