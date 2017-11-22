أظهر مقطع فيديو تسرب مياه من سقف قسم الإسعاف بمستشفى طبرجل، حيث غمرت المياه أرضية المبنى.
وأكد المستشفى الحادثة، مبيناً أن التسرب ناتج عن انكسار في ماسورة مياه، وأن الحادث جرى التعامل معه وأصلح الكسر، وأن ذلك لم يؤثرعلى سير العمل في قسم الإسعاف.
وكان مقطع فيديو جرى تداوله أمس الثلاثاء أظهر المياه وهي تسيل من سقف قسم الإسعاف بمستشفى طبرجل العام، وتغمر أرضيات المبنى، وهو ما آثار عديدا من الانتقادات.
وفق”أخبار24″.
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