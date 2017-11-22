راجع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن قرار الاستقالة من منصبه، والذي كان قد اتخذه في الرابع من نوفمبر الجاري.
وقال الحريري، إنه أبدى تجاوباً مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورأى أن يتريث في تقديم استقالته.
وكان الحريري قد ذكر في كلمة ألقاها أثناء تقديم استقالته، أنه قرر ترك منصبه في رئاسة الحكومة اللبنانية بسبب تدخلات إيران في لبنان والمنطقة، وأكد حينها أنه رأى ما يحاك سراً لاستهداف حياته. وفق”أخبار24″.
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