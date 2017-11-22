توفي طفل صومالي الجنسية يبلغ من العمر 8 سنوات، إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة جدة أمس.
وأوضحت الجهات الأمنية أن الحادثة وقعت بحي الصحيفة لطفل صومالي الجنسية وقد تعرض لصعقة كهرباء أثناء هطول الأمطار، مؤكدة أنه يتم التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ اللازم.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس تداولا لصورة الطفل الصادمة بجانب أحد أعمدة الإنارة، فيما باشرت طواقم الدفاع المدني بلاغات قدمها عدد من المواطنين حول واقعة الطفل.
ولم تكن واقعة الطفل هي الوحيدة، فقد تلقت غرفة عمليات الأمن بلاغا بوفاة وافد بنغالي الجنسية صعقا بحي الربوة بشارع عبدالله المعلمي عقب مروره بجوار إحدى الكبائن الكهربائية.
من جانبه، بين المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد أن عدد حالات الصعق الكهربائي بلغ سبع حالات، منها حالتان توفيتا في الموقع، لافتا إلى تلقي 118 بلاغا متنوعا، منها 55 حادثة، وبلاغ واحد عن انهيار مبنى.
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