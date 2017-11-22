نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بمنطقة تبوك حكم القتل تعزيراً بحق مواطن، بعد إدانته بتهريب كمية من الحبوب المحظورة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المواطن سامي بن صبحي بن سعيد العطوي، ألقي القبض عليه أثناء تهريبه كمية كبيرة من الحبوب المحظورة، وبعد التحقيق معه وتوجيه الاتهام له بما نسب إليه، أحيل إلى المحكمة.
وأصدرت المحكمة بحق الجاني المذكور حكماً بالقتل تعزيراً، وأيدت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم، كما صدر أمر ملكي بتنفيذ ما صدر بحقه. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج