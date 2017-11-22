وثق مقطع فيديو، لحظات انشقاق جندي من كوريا الشمالية، واجتيازه الخط الفاصل بين الكوريتين، تحت وابل من رصاص قوات جيش بلاده.
وأظهرت المقاطع المصورة التي نشرتها قيادة الأمم المتحدة، الجندي المنشق داخل سيارته الرباعية وهي تمر مسرعة في طريق خال يؤدي إلى قرية بانمانغوم الحدودية، ثم توقفت عند الحدود، واجتاز الجندي جريا الخط الفاصل.
ورغم إصابة الجندي البالغة نتيجة وابل الرصاص الذي أطلق عليه من رفاقه عدة مرات أثناء محاولتهم اللحاق به، إلا أن جنودا جنوبيين استطاعوا سحبه إلى مكان آمن، ويعالج الآن في مستشفى بكوريا الجنوبية.
وفق”أخبار24″.
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