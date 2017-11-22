ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على خمسة تشكيلات عصابية منفصلة عن بعضها تورطوا في ارتكاب 72 حادثة سرقة.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة، أن هذه التشكيلات مكونة من تسعة عشر متهماً (أربعة عشر مواطناً، وخمسة وافدين).
وأضاف أن عمليات السرقة تمثلت في الدخول على مقار سكن العماله الوافدة من العزاب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح، ونشل الحقائب النسائية والهواتف المحمولة.
وأبان أن المتهمين أقروا جميعا بما نسب إليهم من جرائم وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات، وبتركيز التحقيق معهم أقروا بارتكاب عدد من الجرائم لم يتقدم أصحابها ببلاغ عنها وجاءت مطابقه للواقع، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم، حيث تجاوزت قيمة مسروقاتهم النقدية والعينية ربع مليون ريال.
وأشار إلى أنه تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية. وفق”أخبار24″.
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