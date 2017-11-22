استجوبت النيابة العامة بمحافظة الطائف، الزوجة التي طعنها زوجها أول أمس داخل بقالة في أحد أحياء الطائف، كما تواصل التحقيق مع الزوج الموقوف.
وقالت مصادر مطلعة، وفقا لـ”سبق” إن الأجهزة الأمنية تسلمت المقاطع المصورة التي رصدتها كاميرات المراقبة، لكشف تفاصيل وملابسات واقعة الطعن.
وأقدم مواطن في العقد السادس من عمره أول أمس على طعن زوجته الثلاثينية بسكين داخل بقالة في أحد أحياء الطائف؛ إثر خلافات بينهما، ليتم إيقافه بأمر من النيابة العامة.
وروت الزوجة المطعونة تفاصيل وملابسات الواقعة، مؤكدة أن لديها خلافات قديمة مع زوجها امتدت لست سنوات، تعرضت خلالها للتهديد والترويع منه عدة مرات، ورفعت دعوى ضده لدى المحكمة الشرعية لتطليقها منه، إضافة إلى معرفتها بشرائه سلاحا ناريا ويترصد لقتلها.
وأوضحت أنها دخلت بقالة صغيرة في الحي الذي تسكنه، فوجدت زوجها داخلها غاضباً من البلاغ المقدم ضده، وقبل أن تكمل حديثها معه باغتها بتسديد طعنتين بسكين كانت بحوزته.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج