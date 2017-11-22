أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب موقعه الالكتروني، وحسابه الرسمي على “تويتر”، وذلك بـ3 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.
وسيكون الموقع منصة إعلامية للتحالف لنشر بياناته الرسمية حول أنشطته في إطار محاور عمله الأربعة: الفكري الذي يركز على التأكيد بعالمية الإسلام وتعزيز قيم العدالة والتسامح والسلام، والإعلامي الذي يهدف لتقديم محتوى رقمي ومعرفي يدحض الخطاب الإرهابي المتطرف.
إضافة لمحور محاربة تمويل الإرهاب بالتعاون مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء بهذا الخصوص، والمحور العسكري المتمثل في تبادل المعلومات العسكرية وتسهيل بناء القدرات العسكرية للدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب.
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري هو حلف عسكري بقيادة المملكة أعلن عن تشكيله في 15 ديسمبر 2015، ويضم: الأردن، الإمارات، باكستان، البحرين، بنغلاديش، بنين، تركيا، تشاد، توغو، تونس، جيبوتي، السنغال، السودان.
كما يضم كلا من: سيراليون، الصومال، الغابون، غينيا ، فلسطين، جزر القمر، قطر، كوت دي فوار، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، اليمن. وفق”أخبار24″.
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