وجه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد المحيسن، بتشكيل فرق ميدانية من المختصين لبحث أسباب القصور الذي كشفت عنه الأمطار التي هطلت على محافظة جدة، وألحقت أضراراً ببعض الممتلكات العامة والخاصة.
وتعرضت محافظة جدة لأمطار غزيرة، تسببت في غرق الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية، وأدت إلى تعطل الحركة المرورية بالمحافظة.
وأظهرت مقاطع مصورة تضرر الكثير من السيارات بسبب غزارة هطول الأمطار، كما عمد بعض الشبان إلى استخدام القوارب لعبور الشوارع الغارقة بالأمطار. وفق”أخبار24″.
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