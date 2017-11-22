قدم مجلس إدارة نادي الأهلي اعتذاراً لمجلس إدارة نادي الشباب وجماهيره، على التجاوزات والأخطاء القانونية والإدارية التي واكبت انطلاق اللاعب محمد العويس لنادي الأهلي، مطالباً إياه بقبول الاعتذار وتسوية القضية ودياً.
وأكد الأهلي في بيان له اليوم (الأربعاء)، أنه درس بعناية شكوى نادي الشباب ورأى أنه كان محقاً في جميع متطلباته ضد الأهلي، مقدماً الاعتذار للجماهير الرياضية ولهيئة الرياضة واتحاد كرة القدم عن الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبت، مبيناً أنه يقر بالمخالفات والتجاوزات القانونية.
وأشار النادي إلى أن تقديمه الاعتذار جاء لتواكب الرياضة قرارات الإصلاح ومكافحة الفساد، معبراً عن أمله في أن يقبل الشباب اعتذاره وطلب التسوية الودية لجميع حقوق نادي الشباب القانونية والمالية والرياضية والأدبية، لتعود علاقة الناديين التاريخية في خدمة الرياضة والكرة السعودية.
من جانبه، ثمّن الرئيس الفخري لنادي الشباب الأمير خالد بن سلطان خطوة نادي الأهلي، مشيراً إلى أنه وجه بتسوية القضية ودياً لضمان حقوق النادي الأدبية والمعنوية والرياضية والمالية بما يتفق مع القوانين واللوائح الرياضية العامة.
فيما قدمت إدارة نادي الشباب في بيان لها اليوم، الشكر لرئيس النادي الفخري الأمير خالد بن سلطان على قبوله اعتذار الأهلي، كما عبرت عن تقديرها لرئيس نادي الأهلي الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل ومجلس إدارته على الاعتذار الشجاع، وتقديم مبلغ 20 مليون ريال، مثمنة جهود رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ في حل القضية.
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