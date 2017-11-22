نشر رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على حسابه بـ “تويتر” اليوم (الثلاثاء) صورة تجمعه في اجتماع ودي مع رئيس الأهلي الأمير تركي بن محمد العبدالله، ورئيس الشباب طلال آل الشيخ.
وحضر الاجتماع أيضا كما يبدو في الصورة، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، فيما تجنب رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ إدراج توضيح عليها.
وأشارت مصادر إلى أن الصورة التقطت في اجتماع ودي لمفاوضة قضية الحارس محمد العويس، ومحاولة الوصول إلى حل نهائي للقضية.
وفق”اخبار24″.
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