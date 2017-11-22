توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح السطحية، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن تأثير الحالة الجوية المذكورة سيشمل كلاً من منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم.
فيما ستكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك على مرتفعات الباحة وعسير وجازان تشمل الأجزاء الساحلية منها .وفق”أخبار24″.
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