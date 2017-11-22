كشف مصدر مقرب من الشيخ أحمد الحواشي، إمام وخطيب جامع السوق بخميس مشيط السابق، أن الشيخ انتقل للعيش في مكة المكرمة.
وأوضح المصدر وفقاً لـ “سبق”، أن قرار انتقال الشيخ الحواشي للعيش بالعاصمة المقدسة، جاء بعد استبعاده من الخطابة والإمامة بجامع السوق، وتكليف الشيخ محمد الحصان لإمامة المسجد، والدكتور فهد القحطاني لخطبة الجمعة.
يذكر أن المتحدث باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير عبدالله الحكمي، كان قد أكد أن قرار استبعاد الشيخ الحواشي جاء لمصلحة العمل، وأنه تلقى القرار بصدر رحب.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج