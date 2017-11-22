رد أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، على الهجوم الشديد الذي طاله وطال أمانة جدة لعدم علاج أزمة الأمطار التي أصبحت ظاهرة تتكرر كل عام، مطالباً بإعطائه الفرصة للرد.
وطالب أبو راس وفقاً لـ “عكاظ”، بمنحه الفرصة للوقوف على الوضع ثم الرد، مشيراً إلى أنه متواجد في الميدان للاطلاع على وضع المدينة بعد أمطار الأمس.
يذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جدة أمس (الثلاثاء)، قد أدت لغرق بعض الشوارع وغمرت بعض الأنفاق والميادين وأعاقت حركة المرور وشكلت خطورة على حياة سكان المدينة.
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